Verdediging Van Eyken: “Polygraaf overtuigde speurders”

Op de tweede dag van het proces in beroep over de dood van Marc Dellea zijn de speurders komen getuigen. Aanvankelijk onderzochten ze de professionele en commerciële relaties van het slachtoffer, maar een echte verdachte onder de personen waarmee de 45-jarige meningsverschillen had gehad kwam niet naar voren. “Op een gegeven moment is hun focus dan verschoven naar de twee beklaagden”, vertelde meester Laurent Kennis, de advocaat van Christian Van Eyken. “In april 2015 zijn onze cliënten op vrije voeten en niet in staat van beschuldiging gesteld, ook al beschikte men reeds over alle elementen waarover sprake is in het vonnis. Dus werd een van de twee beklaagden (Sylvia B, nvdr.) dan maar onderworpen aan een polygraaftest. En net dat resultaat volstond om de onderzoeksrechter te overtuigen...” De verdediging legde de hoofdonderzoeker het vuur aan de schenen door hem onder meer te ondervragen over zijn polygraafopleiding in Canada en probeerde hem te laten erkennen dat de leugentest zijn overtuiging heeft bepaald.