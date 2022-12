Verdachten Sky-dossier blijven dan toch in cel: parket tekent beroep aan

UPDATE E19 richting Antwerpen weer vrijgege­ven na ongeval

Door een ongeval donderdagavond is de E19 ter hoogte van de parking in Peutie een tijdlang volledig afgesloten geweest richting Antwerpen. Omstreeks 23 uur was er opnieuw één rijstrook vrij. Rond middernacht was hele weg weer vrijgegeven. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

2:04