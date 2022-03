Verdachte van moord in Vorst spoorloos verdwenen

Brussel/Vilvoorde Derde veroorde­ling voor autoinbre­ker: “Leeft van wat hij vindt”

De Brusselse correctionele rechtbank heeft een gevangenisstraf van twintig maanden uitgesproken tegen een 36-jarige man die opgepakt was na een reeks auto-inbraken. Het was niet de eerste maal dat de man met het gerecht in aanraking kwam. In het verleden liep hij al twee gevangenisstraffen op voor gelijkaardige feiten.

4 maart