Verdachte van mesaanvallen in Dudenpark blijft aangehouden

Brussels Gewest Slechtval­ken vinden opnieuw de weg naar onze hoofdstad: “Ooit bijna uitgestor­ven, vandaag meer dan tien nesten in Brussel”

Slechtvalken en Brussel, het is al jaren een geslaagd huwelijk. Ook dit voorjaar werd het snelste dier ter wereld weer gespot in onze hoofdstad. Volgens vogelexpert Didier Vangeluwe gaat het om twaalf of meer nesten en dus minstens 24 volwassen vogels. Dit weekend wordt het eerste kuiken verwacht in de Sint-Jobkerk in Ukkel. “De slechtvalken worden hier niet weggejaagd, maar verwelkomd. Dat merken ze.”

7 april