Verdachte van gewelddadige inbraak in Schaarbeekse juwelierszaak ontsnapt

Harelbeke/Kuurne/Waregem/Antwerpen Drugsbende riskeert 5 jaar cel voor verkoop kilo’s cocaïne en heroïne: “Maar gevangenis is de universi­teit van de criminali­teit.”

Twee Waregemnaars brachten cocaïne en heroïne op de markt vanuit appartementen in Kuurne en Harelbeke maar het was vanuit Antwerpen dat het transport van kilo’s harddrugs werd geregeld. Een 9-koppige drugsbende stond maandag voor de rechter in Kortrijk terecht voor de verkoop van kilo’s harddrugs. De kopstukken riskeren tot 5 jaar cel.

27 juni