Verdachte van dodelijke overval in Spanje gearresteerd in Brussel

BrusselHet FAST-team van de federale politie (Fugitive Active Search Team) heeft in de nacht van zaterdag op zondag samen met de Spaanse politiediensten een verdachte opgepakt van een dodelijke schietpartij in een Spaans casino in september.

In september sloegen drie overvallers toe in een casino in het Spaanse Tortosa, een kleine Catalaanse stad in de provincie Tarragona. Een medewerkster werd daarbij in het hoofd geschoten en overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Een casinobezoeker kreeg een kogel in de schouder, maar overleefde de schietpartij.

Volgens Spaanse media werden na de feiten vijf verdachten gearresteerd, van wie er drie werden vrijgelaten. Een 35-jarige vrouw zit momenteel in een Spaanse gevangenis, een tweede dader in een jeugdgevangenis. De derde verdachte ontvluchtte Spanje via Frankrijk, maar is zaterdagnacht in ons land gearresteerd, aldus het FAST-team.

Volgens diensthoofd Gerry Van Loock was tegen de jonge twintiger een Europees arrestatiebevel (EAB) uitgevaardigd en kwam de arrestatie tot stand dankzij het European Network of Active Search for Fugitives (ENFAST), dat de verblijfplaats van de vermoedelijke dader kon achterhalen. De verdachte zit intussen in een Belgische cel, maar de bedoeling is dat hij wordt overgeleverd aan het Spaanse gerecht.

