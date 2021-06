Verdachte van brutale moord op moeder (36) in Evere vandaag opnieuw op vrije voeten

Brussels Gewest Politico­loog Carl Devos over Brusselse regerings­cri­sis: “Zou kiezer DéFI over drie jaar belonen voor opblazen coalitie? Ik denk het niet”

4 juni Nu DéFI de Brusselse regering formeel dreigt te verlaten omwille van het hoofddoekenvonnis, rijst de vraag wat de gevolgen van die mogelijke demarche zouden zijn voor de paarsgroene ploeg van minister-president Rudi Vervoort (PS). DéFI - het vroegere FDF - telt tien zitjes in het Brussels parlement, genoeg om de regering Vervoort III van haar meerderheid te beroven. Politicoloog Carl Devos schijnt zijn licht op de kwestie. “DéFI zou zichzelf persona non grata maken bij haar coalitiepartners, want je stort Brussel in een diepe institutionele crisis in coronacontext.”