Verdachte van 42 auto-inbraken in Brusselse betaalparkings opgepakt: “Gevat dankzij camerabeelden”

In de nacht van maandag op dinsdag werd er ingebroken in verschillende wagens die geparkeerd stonden in de betaalparking Lepage Q-Park in het centrum van Brussel. Twee dagen later gebeurde hetzelfde bij zes wagens in een parking in de Bisschopsstraat. Later in de nacht werden in de Lepageparking opnieuw 28 wagens opengebroken.