Verdachte steekpartij in Ukkel aangehouden

Brussel Druggebrui­kers kunnen terecht in het MASS voor sociale, medsiche en psychologi­sche begelei­ding: “Ik raakte mijn job kwijt tijdens de coronacri­sis en belandde op straat, het centrum heeft me gered”

Het MASS (medisch-sociaal opvangcentrum) is gelegen in de Woeringenstraat in Brussel, niet bepaald de mooiste buurt van Brussel. De wijk rond het Anneessensplein in het centrum staat gekend voor drugs, armoede en geweld. Het was een bewuste keuze om een opvangcentrum op te richten daar waar de mensen het nodig hebben. Druggebruikers die hun weg niet vinden in het reguliere zorgsysteem, kunnen er terecht bij een team van maatschappelijk assistenten, artsen, verpleegkundigen, psychologen en psychiaters om hen te laten begeleiden.

6 september