Verdachte relschoppers vrijgelaten bij gebrek aan bewijs

Linkebeek Getuige in zaak rond moord op Marc Dellea: “Sylvia vroeg of ik niemand kende die hem wilde vermoorden”

11 januari Op het beroepsproces tegen Christian Van Eyken en Sylvia Boigelot heeft een kennis van haar hen in nauwe schoentjes gebracht. “Sylvia vertelde me dat Marc haar weer seksueel misbruikt had. Ze zei dat ze op het punt stond om hem te willen vermoorden en vroeg me of ik niemand kende. Ze klonk serieus.”