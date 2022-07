Verdachte opgepakt voor moord op Jan-Willem Peeters (38) in Molenbeek

De 38-jarige jurist Jan-Willem Peeters, die woensdagochtend dood teruggevonden werd in zijn wagen in de Serenadestraat in Sint-Jans-Molenbeek, zat verwikkeld in een gerechtelijk geschil over een woning. Zijn omgeving heeft sterke vermoedens dat het om een afrekening gaat. Hij zou ongerust zijn geweest over de hele zaak, en dat dit waarschijnlijk ook de reden was waarom hij naar de loft in Sint-Jans-Molenbeek verhuisde. Hij leefde volgens zijn naasten mogelijks in angst, daarom had hij weinig contact met buurtbewoners en ontving hij niemand in zijn appartement. Jan-Willem Peeters was een alleenstaande zonder kinderen afkomstig uit Overijse.