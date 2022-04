Verdachte mesaanvallen in Dudenpark opgepakt

vorstEen jonge man is zondagnamiddag opgepakt omtrent de steekpartijen in het Dudenpark in Vorst. Afgelopen weekend kregen twee vrouwen te maken met een man met mes. Een jonge vrouw kreeg op zaterdag een mes in haar long en is intussen uit levensgevaar, de andere kon zich verweren en voorkwam zelf gestoken te worden. “En dat allemaal om onze gsm te bemachtigen.”