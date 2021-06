Verdachte dodelijke steekpartij ontkent: “Er is geen link tussen hem en het slachtoffer”

EvereDe man die ervan verdacht wordt een vrouw te hebben doodgestoken toen ze met haar baby op wandel was in Evere, ontkent dat hij de dader was. “Op dit moment moeten er nog een heel aantal zaken worden geverifieerd, maar hij ontkent de feiten”, aldus zijn advocaat, die ook bevestigde dat de verdachte met psychische problemen kampt.

Afgelopen zondag werd de 36-jarige Mounia Ouyahia rond 19.30u ter hoogte van de splitsing van de Twee Huizenstraat en de Kerkhof van Brussellaan aangevallen en met een snijdend voorwerp in de nek gestoken. De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed aan haar verwondingen.

De vrouw was op wandel met haar baby van amper twee maanden oud nadat ze op bezoek was geweest bij haar broer. De baby bleef ongedeerd achter en werd opgevangen door de sociale diensten en later herenigd met haar vader en de andere twee kinderen van het gezin, 8 en 11 jaar oud. Later op de avond werd een 21-jarige man met psychische problemen opgepakt.

De steekpartij vond plaats vlak bij de Kerkhof van Brussellaan in Evere.

Geen link met slachtoffer

Hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter en verscheen vrijdag voor de Brusselse raadkamer. “Mijn cliënt is gekend bij de politie voor een aantal feiten”, aldus zijn advocaat Eddy Kiaku.“Het gaat echter om kleine zaken, niet te vergelijken met de feiten waar hij nu van verdacht wordt, en die hij ontkent.” Kiaku bevestigde dat de twintiger met gezondheidsproblemen kampt. “Hij wordt begeleid door een ziekenhuis voor mentale problemen. Die avond was hij naar eigen zeggen in dat ziekenhuis. Er moeten nog een heel aantal zaken worden geverifieerd in dit dossier, maar mijn cliënt ontkent de feiten te hebben gepleegd. Er is ook geen enkele link tussen hem en het slachtoffer.”

Politie zoekt het moordwapen na de feiten

Afwachten

Intussen wacht de familie van de overleden Mounia Ouyahia op het verdere onderzoek. “Wij hebben nog geen inzage gehad in het dossier”, aldus hun advocaat Yannick De Vlaemynck. “De familie wacht op antwoorden. Het is ook bijzonder moeilijk om te aanvaarden voor haar echtgenoot en moeilijk uit te leggen aan de kinderen dat hun moeder zonder reden om het leven zou zijn gebracht. We wachten nu het verdere onderzoek af.”