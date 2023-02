Verdachte die 21-jarige agente levensgevaarlijk verwondde in cellencomplex aangehouden door parket

Schaarbeek Oudste café van Schaarbeek herleeft tijdelijk in buurthuis: “Hoop op termijn een vaste locatie te vinden”

In de Citizen Corner in Schaarbeek staat sinds december een nagenoeg exacte replica van ‘Aux Trois Rois’. Aan de muren prijken nog originele objecten uit het oorspronkelijke café, dat sinds 1850 vrijwel ongewijzigd bleef en op zijn hoogtepunt een levensader vormde voor het lokale verenigingsleven. In 2016 werd het pand echter verkocht, en dreigde een groot deel van de geschiedenis verloren te gaan. Maar dat was buiten Philippe Debroe gerekend: “Ons lokaal erfgoed verdient beter. Want voor je het weet ben je een hele generatie cafés kwijt, en daarmee ook alle verhalen die erachter zitten.”

5 februari