Verdachte brutale moord op moeder (36) opnieuw op vrije voeten, politie pakt nieuwe verdachte op

EvereDe verdachte van de brutale moord op een moeder van 36 in Evere is vandaag vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Dat bevestigt het Brussels parket. Ondertussen heeft de Brusselse politie een andere verdachte opgepakt.

Op zondag 30 mei wordt de 36-jarige Mounia Ouyahia rond 19.30 uur ter hoogte van de splitsing van de Twee Huizenstraat en de Kerkhof van Brussellaan neergestoken in haar nek terwijl ze met haar baby aan het wandelen was. Omstaanders en getuigen proberen de vrouw hulp te verlenen. De moeder van drie wordt naar het ziekenhuis overgebracht maar overlijdt even later aan haar verwondingen. De baby bleef ongedeerd.

Meteen na de feiten vorderde het Brusselse parket een onderzoeksrechter voor doodslag en in de loop van de avond gingen parket en onderzoeksrechter ter plaatse. Ook het lab van de federale politie kwam ter plaatse voor een onderzoek. De politie arresteert in de loop van de avond een verdachte: de 21-jarige Andy K. Hij zou met psychische problemen kampen. Ondertussen beweert zijn advocaat dat er geen link is tussen zijn cliënt en het slachtoffer.

Volledig scherm Op de plaats delict werden in de dagen na de moord bloemen neergelegd. © Marc Baert

Scharen

“Mijn cliënt is gekend bij de politie voor een aantal feiten”, aldus zijn advocaat Eddy Kiaku. “Het gaat echter om kleine zaken, niet te vergelijken met de feiten waar hij nu van verdacht wordt.” Kiaku bevestigde dat de twintiger met gezondheidsproblemen kampt. “Hij wordt begeleid door een ziekenhuis voor mentale problemen. De avond van de feiten was hij naar eigen zeggen in dat ziekenhuis. Er moeten nog een heel aantal zaken worden geverifieerd in dit dossier, maar mijn cliënt ontkent de feiten te hebben gepleegd. Er is ook geen enkele link tussen hem en het slachtoffer.”

Het Brussels parket bevestigt wonensdag dat de oorspronkelijke verdachte is vrijgelaten. “De eerste aanwijzingen in zijn richting werden door het onderzoek niet bevestigd”, klinkt het. Afgelopen vrijdag verlengde de raadkamer zijn voorlopige hechtenis nog met een maand, maar woensdag heeft de onderzoeksrechter hem vrijgelaten.

“De eerste aanwijzingen van schuld tegen die persoon werden niet bevestigd door het onderzoek en er is geen reden om hem nog langer als verdachte te beschouwen”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. “Intussen is een andere verdachte opgepakt, en op 4 juni door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Die persoon verschijnt woensdag voor de raadkamer. In het belang van het onderzoek geven we geen verdere commentaar.”

Volgens RTL had de oorspronkelijke verdachte bij zijn arrestatie drie scharen op zak, waarvan er een bloedsporen bevatte. Dat bloed is vermoedelijk dus niet afkomstig van het slachtoffer. Ook zouden de kleren die Andy K. droeg op de avond van de feiten niet matchen met de verklaringen van getuigen.