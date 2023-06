Verdachte (24) aangehouden in onderzoek naar verdacht overlijden in beruchte Anderlechtse wijk Peterbos

Een 24-jarige man is aangehouden in het onderzoek naar het gewelddadig overlijden van een 29-jarige man in de Peterboswijk in Anderlecht. De jongeman heeft zich afgelopen vrijdag zelf aangeboden bij de politie en werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor doodslag. Dat meldt La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Het was een voorbijganger die woensdagochtend omstreeks 5.30 uur het levenloze lichaam van een man ontdekte in de Maria Groeninckx-De Maylaan in Anderlecht, bij het Peterbospark. Al snel bleek dat het om een gewelddadig overlijden ging. Het slachtoffer kon snel geïdentificeerd worden, maar de dader was spoorloos. Ondertussen is er een verdachte opgepakt en aangehouden. Het gaat om een 24-jarige man.

Het overlijden kadert zeer waarschijnlijk in een territoriumstrijd tussen drugsbendes. Het slachtoffer zou aangepakt zijn omdat hij het als kleine dealer aandurfde actief te zijn in de Peterboswijk, die in handen zou zijn van een criminele organisatie uit de Zuid-Franse havenstad Marseille.

Intussen is het parket nog steeds op zoek naar getuigen van de feiten. “Het slachtoffer droeg een zwarte broek, een donkergrijs T-shirt, een zwarte donsjas en zwarte sportschoenen”, klinkt het in het opsporingsbericht dat vrijdag verspreid werd. “Het slachtoffer verplaatste zich met een SUZUKI Swift met nummerplaat 2-DNW-462, die door hem was geparkeerd op de Grote-Ringlaan, tegenover huisnummer 29.” Getuigen kunnen met de speurders contact opnemen via het tipformulier op de website van de federale politie, of via het gratis nummer 0800/30300. Discretie wordt daarbij verzekerd, luidt het nog.

