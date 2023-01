Verdachte (23) van verkrachting op ULB-campus blijft in cel

De feiten vonden plaats op 28 december, rond 20.45 uur, op de Solbosch-campus . Een 21-jarige studente zou toen overvallen zijn op een wandelpad, dat wel vaker door studenten gebruikt wordt, en meegesleept naar een donkere plek. Daar vergreep de dader zich lange tijd aan haar, zonder dat de feiten werden opgemerkt door een bewakingscamera of de bewakingsdienst van de universiteit. Volgens de vader werd ze “gewelddadig geslagen en verkracht”. Het meisje kon nadien naar haar ouderlijke woning strompelen, vlak bij de Fraiteurbrug, en zeeg daar in elkaar. Ze werd vervolgens overgebracht naar het Zorgcentrum na Seksueel Geweld maar zou fysiek en psychologisch zware gevolgen dragen van de feiten. Ze heeft last van onder andere angstaanvallen en slapeloosheid, vertelt de familie aan de Waalse media. De studente zou normaal gezien op 9 januari starten met haar examens, maar daar zal ze niet aan deelnemen. De familie ziet niet hoe het slachtoffer met een gerust hart kan terugkeren naar de campus.

Zuur

Het Brusselse parket opende naar aanleiding van de feiten een gerechtelijk onderzoek. Dat leidde tot de arrestatie van een verdachte, die door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel werd geplaatst. Het gaat om Yannick F.D., een 23-jarige dakloze van Ivoriaanse nationaliteit. Hij werd vorig jaar nog veroordeeld omdat hij in Oudergem een dakloze man zo zwaar had toegetakeld dat die een week nadien overleden is. Hierbij sloeg hij zijn slachtoffer met een ijzeren staaf en overgoot hij hem met zuur. De rechter vond destijds dat het niet om moord ging, maar om slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Yannick F.D. kreeg dertig maanden cel. Hij kwam in augustus 2022 al vrij, enkele weken na zijn proces omdat hij enige tijd in voorhechtenis had gezeten.