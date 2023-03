Veranderingen op komst voor Lambermontlaan en Koninginneplein

voetbal challenger pro league Florian Le Joncour (RWDM) na nederlaag tegen titelcon­cur­rent Beveren: “Ontgoo­cheld, maar er is geen reden tot paniek”

De titelstrijd in de Challenger Pro League is weer helemaal open nadat RWDM de topper op het veld van concurrent Beveren met 2-1 heeft verloren. Van vijf minuten concentratieverlies kort na de rust maakte de thuisploeg gebruik om een 0-1-achterstand om te buigen in een 2-1-voorsprong. Die tik is de Brusselse club niet meer te boven gekomen.