VeloVeilig-karavaan trekt door Brussel: “Al heel wat vooruitgang, maar sommige stukken wel gevaarlijk”

Schaarbeek/Sint-Joost-ten-NodeDinsdag doorkruiste de VeloVeilig-campagne Brussel. Via de Leuvensesteenweg in Schaarbeek fietsten ze langs het kruispunt aan Meiser, de Ernest Cambierlaan en de Haachtstesteenweg naar het hoofdkantoor van P&V verzekeringen in de Koningsstraat. Onder de deelnemers was ook de mama van het Loes, het meisje dat vorig jaar helaas omkwam bij een verkeersongeval toen ze met haar fiets wou oversteken.

Meer over VeloVeilig Vlaanderen lees je in dit dossier.

“Ik vind de actie heel fijn”, zegt Nathalie, de mama van Loes. Zij sloot aan vanop de Leuvensesteenweg in Zaventem. “Niet alleen de pijnpunten worden aangekaart, maar ook de mooie fietsroutes worden in de kijker gezet.” Dat vond ook de papa van Loes, André: “Acties als deze kan ik enkel toejuichen, het is goed dat er sensibilisering komt op zo’n grote schaal.”

Over de fietsroute door Brussel vond Nathalie dat ze niet altijd even veilig was. “Er waren geen stukken die er bovenuit sprongen. De meeste routes zijn geschikt voor volwassen die al wat ervaring hebben in het verkeer, maar voor kinderen raad ik ze niet aan. Op sommige rijstroken deel je hetzelfde baanvak met de bus, en dat kan wel voor gevaarlijke situaties zorgen.”

Volledig scherm Stijn Vlaeminck en Julien Hayes van P&V. © Joel Hoylaerts / Photonews

Bij de aankomst aan het hoofdkantoor van P&V verzekeringen, die de actie ondersteunt, werden de deelnemers getrakteerd op een versnapering. Ook daar reageerden men enthousiast op de campagne. “Als verzekeraar sta je natuurlijk borg bij schade”, zegt P&V woordvoerder Julien Hayes. “Maar idealiter wordt die schade natuurlijk vermeden. Fietsveiligheid is een belangrijk thema. Daarom storten we van elke fietsverzekering die men aangaat bij ons een deel naar de Fietsersbond en Gracq.”

Werkpunten

Normaal ging de karavaan ook langs de VZW ‘Heroes For Zeroes’ passeren, maar dat werd jammer genoeg verhinderd door fietspech. ‘Heroes For Zeroes' werd in het leven geroepen na het ongeluk van de jonge journaliste Stephanie op de Haachtsesteenweg in 2017, en pleit voor een betere fietsinfrastructuur in Brussel. Ze zorgden onder meer voor de uitbreiding van de Brusselse fietspaden en de invoering van de zone 30 in Schaarbeek.

Om de fietsveiligheid in Brussel te garanderen is volgens hen meer en betere fietsinfrastructuur nodig. “De voorbij jaren is er al veel vooruitgang geboekt, zoals de aanleg van de fietspaden aan de Ernest Cambierlaan. Dat is een mooi voorbeeld van hoe het moet”, zegt Pieter van Heroes For Zeroes. “Maar er zijn wel nog enkele werkpunten, zoals het kruispunt aan Meiser. Daar stap ik met mijn kinderen liever van de fiets om te voet over te steken.”

Fietsers sensibiliseren

Ook het houden van snelheidscontroles is belangrijk. “Op een bepaald punt werden er straatracers geflitst aan snelheden van meer dan 130 kilometer per uur in de bebouwde kom,” getuigt Pieter. Gelukkig wordt daar al meer op gecontroleerd, want dat kan tot zeer onveilige situaties leiden voor elke weggebruiker.”

De ouders van Loes geven ook mee dat ook fietsers zich aan de regels moeten houden. “Maar al te vaak zien we fietsers door het rood rijden, geen voorrang verlenen en weigeren om fluohesjes te dragen. Zo creëer je natuurlijk zelf gevaar”, zeggen Nathalie en André. “Zowel automobilisten als voetgangers en fietsers moeten gesensibiliseerd worden over correct weggebruik. We delen allemaal hetzelfde verkeer.”

VeloVeilig Vlaanderen is een initiatief van HLN met de steun van P&V Verzekeringen.

