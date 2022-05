VELOVEILIG. 113 gevaarlijke punten in Brussel gemeld: “Bezig met een inhaalbeweging”

Brussel Ondanks negatieve berichtge­ving: “Brussel ook toevluchts­oord voor LGBTQIA+ gemeen­schap”

Michaël De Geyter(die/hen), professioneel danser en model, identificeert zichzelf als queer. “Queer zijn betekent dat je jezelf niet in hun hokjes plaats van gender of geaardheid, en je vrij bent om je uit te drukken zoals je dat zelf wil. Het is vooral een mentaliteit van openheid, zowel naar jezelf toe als naar anderen,” zeggen ze. Dat Brussel verre van het perfecte plaatje is, beamen ze. “Het bericht van de 13-jarige transjongen die werd aangevallen, zo’n zaken moeten aangepakt worden. Ik heb ook vrienden die al zijn lastiggevallen.”

24 mei