Veiligheidssector kent sterke boost in Brussel: aantal vacatures verachtvoudigd tijdens coronacrisis

Brussels GewestHet aantal jobs in de veiligheidssector in Brussel is tijdens de coronacrisis bijna verachtvoudigd door onder meer de grote vraag naar extra werkkrachten in vaccinatiepunten. Catering- en schoonmaakdiensten deden het minder goed door de pandemie, zo blijkt uit een onderzoek van view.brussels, het Brussels Observatorium voor Werkgelegenheid.

De veiligheidssector groeide de afgelopen jaren enorm. In vergelijking met 2019 - het jaar van de uitbraak van de coronacrisis - nam het aantal vacatures in 2021 met liefst 748 procent toe. De stijging is te wijten aan activiteiten zoals de grote vraag naar werkkrachten voor de test- en vaccinatiecentra, terwijl er op veel andere plaatsen versterking nodig was voor de controle op het Covid Safe Ticket.

Terugval bij schoonmaakbedrijven

In andere sectoren zorgde COVID-19 voor een terugval op vlak van werkgelegenheid in 2021. Bij de schoonmaakbedrijven gingen 350 jobs verloren en in de cateringsector waren dat er 114. Tussen 2019 en 2020 daalde de vraag naar cateringdiensten met 58,7 procent en in 2021 nam het aantal vacatures nog eens met 73,3 procent af. De schoonmaakdiensten zagen een daling van 31,5 procent in 2020, terwijl in 2021 de achterstand enigszins goedgemaakt werd. Toch zitten ze nog steeds onder het niveau van de crisis en arbeidsbemiddelaar Actiris vreest dat in beide sectoren de vraag niet snel zal toenemen.

Er was dan wel meer vraag naar kuisploegen en desinfectiediensten in bijvoorbeeld de zorgsector of de transportsector, toch moesten door het vele thuiswerk veel werkgevers hun medewerkers beroep laten doen op tijdelijke werkloosheid. En daardoor werd catering ook vaak geschrapt.

De volledige sector van diensten aan bedrijven vertegenwoordigde in 2021 zowat een kwart van de in Brussel verloren jobs. Het gaat om 710 banen op een totaal van 2.904 verdwenen jobs. Er gingen 83 procent meer jobs verloren in de sector dan in 2020.