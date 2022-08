Vegetatiebrand van 9000 m² langs Ring rond Brussel

Brussel Stad Brussel organi­seert zomerbal voor senioren: meer dan 600 ouderen gooien de benen los

In het groene decor van de Vaux-Hall in het Warandepark konden jong en oud maandagnamiddag de dansbenen losgooien tijdens het zomerbal van de Stad Brussel. Alle inwoners waren welkom, maar het programma was vooral op maat van iedereen die niet zo jong meer is.

15 augustus