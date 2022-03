Veertiger steekt 19-jarige ex neer met schroevendraaier: man opgepakt voor poging doodslag

Het koppel was enige tijd geleden uit elkaar gegaan maar de man had opnieuw toenadering gezocht, zonder veel succes. Daarop was hij haar in januari opnieuw gaan opzoeken in de omgeving van haar woonst. Toen hij haar daar zag in gezelschap van een andere man, zou de veertiger in woede zijn ontstoken, waarna het tot een ruzie en een fysieke confrontatie kwam. Daarbij zou de veertiger zijn ex-partner hebben neergestoken met een schroevendraaier. De jonge vrouw hield er een arbeidsongeschiktheid van 25 dagen aan over.