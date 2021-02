Veertien verdachten doorverwezen naar correctionele rechtbank voor rol bij aanslagen in Parijs

Op 13 november 2015 pleegden drie commando’s van negen mannen aanslagen op verschillende plaatsen in de Franse hoofdstad. Op 22 maart 2016 sloeg de terreurcel achter die aanslagen ook toe op de luchthaven van Zaventem en in de metro in Brussel. Bij de aanslagen in Parijs vielen 130 doden, bij die in België 32. Meteen na de aanslagen in Parijs ging een grootscheeps gerechtelijk onderzoek van start, zowel in Frankrijk als in België. Al snel was immers gebleken dat de daders van de aanslagen zich in de Brusselse regio hadden voorbereid en schuilgehouden.