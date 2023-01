Veelpleger gearresteerd voor inbraak in café

Linkebeek Linkebeek organi­seert groepsaan­koop voor regenwater­ton­nen

Een groepsaankoop van regentonnen kan volgens de gemeente Linkebeek helpen in de strijd tegen wateroverlast. “Wateroverlast wordt vaak veroorzaakt door hevige regenbuien die niet of onvoldoende kunnen opgevangen worden door de bestaande afwatering. Daarom is het zinvol om een extra buffer te voorzien via bijvoorbeeld regenwatertonnen”, klinkt het bij de gemeente. Daarom wordt er nu een werkgroep samengesteld die de groepsaankoop moet organiseren. De groep komt op 13 maart voor het eerst samen om de hele procedure te overlopen en afspraken te maken. Wie er in wil zetelen kan zich tot 10 maart aanmelden via de website van de gemeente. In mei wordt een algemene inforvergadering georganiseerd. Vanaf dan kan iedereen dan aan een voordelig tarief een regenwatertond kunnen bestellen.

6 januari