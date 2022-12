Veel verkeershinder verwacht door politieacties

Beersel Joanna viert honderdste verjaardag in Orelia Ter Beuken

Familie en vrienden vierden in het woonzorgcentrum Orelia Ter Beuken in Alsemberg de honderdste verjaardag van Joanna Verhoeven. Joanna woonde jarenlang in Dworp en kreeg er heel wat hulp van de buren en naaste familie zodat ze tot hoge leeftijd in haar huis kon blijven wonen. Nu kan ze rekenen op de hulp van de medewerkers van het woonzorgcentrum. Er werd geklonken met een glaasje bubbels en tijdens een gezellig feestje werd er terug geblikt op het rijke leven van Joanna.

19 december