Vechtpartij in de buurt van het Flageyplein: één persoon naar het ziekenhuis overgebracht

Brussel trekt 1,3 miljoen euro uit om kwetsbare mensen in leegstaan­de gebouwen onder te brengen

De Brusselse regering en de GGC maken dit jaar 1,3 miljoen euro vrij om leegstaande gebouwen tijdelijk in te palmen met sociale initiatieven. Concreet betekent de investering dat 700 kwetsbare personen gehuisvest kunnen worden in gebouwen in Brussel die leegstaan. De som die Brussel uittrekt voor sociale doeleinden in leegstaande gebouwen stijgt zo met 35 procent vergeleken met 2021.

5 april