Vanlouwe pleit voor verplichting zichtbaarheid Vlaams logo

Houten banken Brus­sel-Noord blijven voorlopig behouden

Eind vorig jaar ontstond heel wat beroering rond de houten banken in het station Brussel-Noord. Die zouden, in het licht van grotere renovatiewerken, vervangen worden door ijzeren exemplaren. Niet naar de zin van het collectief ‘Red Onze Banken’, dat voorstelde ze te laten erkennen als erfgoed. Die procedure is nu van start gegaan.