Vanderborghtgebouw in Brussel wordt cultuurtempel voor Belgische kunst

Brussel Politie vraagt aandachtig te zijn voor oplichters aan de deur na overval deze week: “Ze mikken vooral op kwetsbare of oudere mensen”

Maandag gingen twee overvallers met een hoop geld en een kluis aan de haal in een woning in Schaarbeek nadat ze zich voordeden als pakjesberzorgers. De overal is niet het eerste incident, de politie kreeg dit jaar al acht klachten van oplichters aan de deur.

24 juni