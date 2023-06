Van Zuiderbad tot Café Jardin: in deze 5 zomerbars geniet je van een drankje in de zon in Brussel en de Rand

Influencer die verantwoor­de­lijk zou zijn voor dood van haar baby tekende verzet aan tegen veroorde­ling voor oplichting. Maar zal ze zich mogen verdedigen?

Soraya S. (30), de influencer uit Vilvoorde die de voorbije maanden verschillende keren in opspraak kwam, moet zich eind dit jaar in Frankrijk verantwoorden voor de rechter wegens chantage. Voor het zover is, moet eerst haar verzet tegen een veroordeling nog behandeld worden. Ze werd veroordeeld tot drie jaar cel voor oplichting van tientallen volgers. Ze tekende verzet aan, maar volgens het parket is dit onontvankelijk. De rechter beslist daar vandaag over. En dan is er natuurlijk nog de zaak over de dood van haar dochtertje.