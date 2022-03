Van ‘urban jungles’ tot weelderige bloemenweides: zeven tuincentra in Brussel, de Rand en het Pajottenland waar je terechtkan met je groene vingers

Brussel/RandCarnaval ligt achter ons, Pasen komt stilaan in zicht. De zon schijnt al wat vaker en luidt het begin van de lente in. Bij veel mensen begint het dan ook te kriebelen om weer aan de slag te gaan in de tuin. In Brussel, de Rand en het Pajottenland staan de tuincentra weer te popelen om de hobbytuiniers te verwelkomen. Wij lijsten er zeven op. Van Halle over Wemmel tot in Tervuren: hier snuif je de lente op.