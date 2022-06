Van Marokko tot Libanon: Op culinaire wereldreis met 7 restotips uit Brussel, de Rand en het Pajottenland

Basketbal BNXT League Phoenix Brussels pakt uit met toptrans­fer van Kevin Tumba: “Nieuwe spirit heeft me overtuigd”

De voorbije weken heeft men bij Phoenix Brussels hard gewerkt om de nieuwe ploeg voor het seizoen 2022-’23 op papier te krijgen. In grote lijnen is men in dat opzet geslaagd. Van alle nieuwkomers is de komst van Kevin Tumba de meest opvallende. Na zeven seizoenen in het buitenland keert de international nu terug naar ons land.

19 juni