Van Kapitein Winokio tot graffiti: 7 leuke activiteiten voor jou en je kinderen tijdens de paasvakantie in Brussel, de Rand en het Pajottenland

Brussel Honderden Brusse­laars voeren actie voor verlaging van huurprij­zen

Op het Vossenplein in Brussel hebben zondag 550 mensen actiegevoerd voor een verlaging van de huurprijzen en voor kwalitatievere woningen. De ‘Belgian Housing Action Day’ kaderde in een Europese actiedag die zondag in een vijftigtal steden werd gehouden.

27 maart