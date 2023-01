Van Glühweinwandeling in Liedekerke naar een Mis in 't Brussels in Jette: 5 tips voor een geslaagd weekend in Brussel, de Rand en het Pajottenland

Halle Politiezo­ne kampt met telefonie­pro­ble­men door wegenwer­ken

De politiezone Zennevallei wordt op dit moment geconfronteerd met storingen aan de vaste telefoonlijnen in de politiepost van Halle. Hierdoor kan de calltaking van de politiezone, die in politiepost Halle gevestigd is, moeilijk bereikt worden.

