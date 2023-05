Van foodtrucks tot een lenteparade: met deze 6 tips verveel je je geen seconde op Hemelvaart in Brussel, de Rand en het Pajottenland

KRAS-tra­ject eindigt met knaller van formaat voor leerlingen Hei­lig-Hart&College

De leerlingen van de derde graad legden de Halse politici het vuur aan de schenen met een aantal mooie pleidooien over de veiligheid in Halle, jongerenparticipatie via de jeugdraad, representatie en diversiteit op de arbeidsmarkt en bij het stadspersoneel en de valkuilen en kansen van meertaligheid in de stad.