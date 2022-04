Van Eyken pas na gerechtelijk verlof voor rechter voor vernietigen bewijsmateriaal

Christian Van Eyken en Sylvia Boigelot werden in november 2018 beschuldigd van informaticasabotage en vernieling van goederen van openbaar nut. Ze worden ervan verdacht een dvd-speler en een dvd met beelden van bewakingscamera’s te hebben vernietigd tijdens een raadpleging van hun dossier bij de griffie van de correctionele rechtbank van Brussel in augustus 2018. Ze werden toen verdacht in het moorddossier van Marc Dellea, de toenmalige echtgenoot van Sylvia Boigelot. In september 2019 vond de correctionele rechtbank hen schuldig aan moord en veroordeelde hen tot 23 jaar gevangenisstraf. Het hof van beroep bekrachtigde het vonnis in februari en verzwaarde de straf tot 27 jaar cel, maar in juni vernietigde het Hof van Cassatie dit arrest gedeeltelijk. De zaak werd doorverwezen naar het hof van beroep van Bergen waar de twee beklaagden alleen over de straf opnieuw worden berecht. Morgen wordt daarover uitspraak gedaan.