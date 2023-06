Van een picknick tot karten: met deze 7 cadeaus verras jij je papa op Vaderdag in Brussel, de Rand en het Pajottenland

Op zondag 11 juni is het Vaderdag. Dat betekent dat het weer tijd is om je papa in de watten te leggen. Heb jij nog geen idee wat je je vader cadeau wil doen? Dan helpen we je met deze tips op weg. Van een escaperoom in Meise tot een biermuseum in Schaarbeek: met deze cadeaus verras jij je papa in Brussel, de Rand en het Pajottenland.

Room 44 in Meise

Volledig scherm De escaperoom van Room 44 is een ideale activiteit voor het hele gezin. © Room 44

Is je vader een knappe kop? Dan kan hij dat misschien wel eens bewijzen in de escaperoom van Room 44 in Meise. Daar kan je met het hele gezin proberen te ontsnappen door allerlei puzzels en raadsels op te lossen. De uitbaters kwamen op het idee om zelf een escaperoom te beginnen na een negatieve ervaring elders. Room 44 staat sindsdien bekend als een echte doe-escaperoom, vol verrassende elementen. Intussen hebben ze twee kamers. In de kamer van ‘The Day After’ ontwaak je na een stevig nachtje feesten. ‘Het Groot Feest’ is dan weer een kamer speciaal ontworpen voor kinderen. Die moeten wel vergezeld worden door een begeleider. Het is dan ook de ideale kamer om samen met het gezin te spelen.

Waar? Ossegemstraat 44, Meise

Wanneer? Afhankelijk van de beschikbaarheid

Prijs? Vanaf 80 euro (reserveren verplicht)

Brunch in ‘t veld in Pepingen

Volledig scherm De brunch in 't veld van fruitbedrijf Vandersmissen is stilaan een traditie geworden met dit soort gelegenheden. © Vandersmissen - Crispel Groenten

Wie liever wat kalmer aan doet, is welkom in Pepingen voor een nieuwe ‘brunch in ‘t veld’ van fruitbedrijf Vandersmissen - Crispel. Bij dit soort gelegenheden is dat stilaan een klassieker geworden. Nog tot maandag 5 juni kan je bij het fruitbedrijf een uitgebreide brunchbox bestellen om die op Vaderdag op te eten op een unieke picknicklocatie. Geniet je liever thuis van al dat lekkers, of is het die zondag slecht weer? Dat is geen enkel probleem, want je moet je brunchbox sowieso ophalen in de thuiswinkel in de Lossestraat. Je kan je bestelling dus ook perfect mee naar huis nemen. De plaatsjes in het veld zijn trouwens snel volzet. Als je er echt graag wil bij zijn, moet je dus snel een plekje reserveren.

Waar? Lossestraat 3D, Pepingen

Wanneer? Zondag 11 juni van 8.30 tot 10.30 uur

Prijs? 70 euro voor 2 personen (reserveren verplicht)

Seymour Kassel in Brussel

Volledig scherm Bij Seymour Kassel vind je platen die je elders niet vindt (illustratiebeeld). © Marc Baert

Bij platenzaak Seymour Kassel in Brussel vind je vast wel een item waarmee je je vader een plezier doet als hij van vinyl houdt. De zaak ging in 2016 open. De uitbaters selecteren alleen zeldzame en originele albums, eerste persing en vinylplaten in beperkte oplage. Seymour Kassel is dus niet zo maar een platenwinkel. Ze willen muziekliefhebbers de kans geven om hun collectie uit te bouwen. Als je weet welk uniek stuk je papa nog niet in zijn kast heeft staan, ben je bij hen aan het juiste adres. Alle platen zijn getest, gereinigd en klaar om aan zijn collectie toe te voegen. Dat wil dus zeggen dat je je cadeau meteen kan inpakken en dat je vader het onmiddellijk op de platenspeler kan leggen.

Waar? Vlaamsesteenweg 93, Brussel

Wanneer? Van maandag tot zaterdag van 11 tot 19 uur

‘t Katooke in Merchtem

Volledig scherm Of je nu een sportieve papa of een zoetebek in huis hebt, 't Katooke heeft voor ieder wat wils. © 't Katooke

Voor een cadeautje voor zowat elke gelegenheid ben je ook bij ‘t Katooke in Merchtem aan het juiste adres. Zij omschrijven zichzelf als een heuse ‘feel-good shop’. Van valentijn over Halloween tot Kerstmis: bij elke gelegenheid staat er wel een volledig uitgewerkte thematafel klaar vol kant-en-klare pakketten. En dat is in de aanloop naar Vaderdag niet anders. In het aanbod van ‘t Katooke vind je onder meer chocolade en delicatessen, snoeptaarten, geschenken en decoratie. Speciaal voor papa’s vind je er enkele snoepblikken met leuke opschriften of enkele handige accessoires voor fietsers. Wat dacht je bijvoorbeeld van een fietstasje voor je gsm, gevuld met snoep, of een pakket met een wasemmer, zadelhoes en drinkbus?

Waar? Varkensmarkt 8, Merchtem

Wanneer? Van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur

Hall9 in Vilvoorde

Volledig scherm Op de Asiat-site vind je een prachtige nieuwe klimzaal. © Marc Baert

Sportieve papa’s dromen misschien van een avontuurlijk uitstapje met hun kroost. In dat geval is Hall9 een uitstekende bestemming. Het is een gloednieuwe klimzaal in het Vilvoordse Asiatpark. Je kan er elke dag terecht voor bouldering. Dat is een specifieke discipline binnen het muurklimmen, waarbij je niet heel hoog gaat. Er zijn dus ook geen touwen nodig en dat maakt het een heel laagdrempelige manier van klimmen. Bij Hall9 kan je met het hele gezin eenmalig de sport gaan ontdekken, maar je kan er bijvoorbeeld ook een tienbeurtenkaart of abonnement kopen voor je vader. Na die sportieve inspanning kan je nog even op adem komen in de cafetaria van het complex.

Waar? Asiatpark, Vilvoorde (tussen de ingangen aan Kerkhofstraat 9 en het Zennepad)

Wanneer? Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16 tot 23 uur

Woensdag van 12.30 tot 23 uur

Zaterdag en zondag van 9 tot 21 uur

Prijs? 12,50 euro (reserveren verplicht)

Brussels Kart in Groot-Bijgaarden

Volledig scherm Bij Brussels Kart neem je het in een race op tegen je papa (illustratiebeeld). © x

Nog meer adrenaline vind je ongetwijfeld op het kartcircuit van Brussels Kart in Groot-Bijgaarden. Daar kan je het tegen je papa opnemen in een echte race. Karten kan er met of zonder een licentie van Brussels Kart. Die kost 12 euro en is één jaar geldig en daarmee krijg je korting op je bezoek. Zonder licentie betaal je 28 euro voor een sessie van 12 minuten. Ben je ouder dan 16 en heb je een groepje van maximaal 10 personen? Dan biedt Brussels Kart ook de mogelijkheid om een heuse Grand Prix te organiseren. Het circuit wordt dan vrijgehouden voor jouw groep. Je kan er zelfs voor kiezen om een race te houden met voorafgaande kwalificaties. Op die manier maak je voor eens en voor altijd uit wie nu de snelste is.

Waar? Alfons Gossetlaan 11, Groot-Bijgaarden

Wanneer? Van maandag tot donderdag van 12 tot 22 uur

Vrijdag van 12 tot 23.30 uur

Zaterdag van 9 tot 23.30 uur

Zondag van 9 tot 22 uur

Prijs? Vanaf 20 euro

Biermuseum in Schaarbeek

Volledig scherm In Schaarbeek kan je een museum bezoeken over onze Belgische trots (illustratiebeeld). © rv

Bier, het is en blijft een klassieker op Vaderdag. In het Biermuseum van Schaarbeek ontdek je alles over het eeuwenoude gerstenat. Het is een klein museum in het atelier van een oude school. Tijdens je bezoek kom je allerlei didactische panelen tegen. Die overlopen de verschillende fasen in het brouwproces. Maar het meest indrukwekkende deel van het museum is de collectie van meer dan 2.000 bierflesjes, allemaal vergezeld door het bijhorende glas. Verder zie je er ook antieke toestellen waarmee vroeger nog werd gebrouwen, heel wat klassieke café- en bierborden en een hoop waardevolle oude documenten van brouwerijen van vroeger en nu. Tot slot kan je uiteraard ook proeven, want ook een degustatie behoort tot de mogelijkheden.

Waar? Louis Bertrandlaan 33-35, Schaarbeek

Wanneer? Woensdag en zaterdag van 14 tot 18 uur

Prijs? 3 euro

