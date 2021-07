Van een aanval op een Italiaanse fan tot plunderingen: zo snel ontaardde situatie in Brussel na verloren kwartfinale

Brussel/Molenbeek REPORTAGE. Op bezoek in de volkstui­nen van een van de groenste hoofdste­den ter wereld: “Sociale cohesie is hier de motor”

29 juni Wie dacht dat groene vingers en de grootstad geen match kunnen zijn, heeft nog nooit voet aan grond gezet in een van de tientallen volkstuinen die Brussel rijk is. Verspreid over honderden perceeltjes tuinieren duizenden Brusselaars er naar hartenlust. Op bezoek bij Christel en Martijn in Molenbeek en Moustapha en Kassim in Brussel. “De aarde is er om ons te verenigen, niet om ons te verdelen.”