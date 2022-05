Van Bouchout over Saffelberg tot Gaasbeek: Deze 7 fietsroutes brengen je langs de mooiste kastelen van Brussel, de Rand en het Pajottenland

Sint-Jans-Molenbeek Ministers bezoeken jobdag van Infrabel in spoor­school in Molenbeek

Spoorwegbeheerder Infrabel had nooit meer openstaande vacatures en dat veroorzaakt stilaan problemen. Om zo veel mogelijk van die vacatures in te vullen, houdt het bedrijf regelmatig jobdagen, zoals zaterdag in de Infrabel Academy in Molenbeek. Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) en Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) brachten een bezoekje aan de jobdag.

