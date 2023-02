Van Bar Envie tot Boumme Patate: deze 7 zaken helpen je door de laatste dagen van Tournée Minérale in Brussel, de Rand en het Pajottenland

N-VA Brussel vraagt meer transparan­tie bij niet-erkende geloofsge­meen­schap­pen

De gegevensbank, bedoeld om de niet-erkende, lokale geloofsgemeenschappen in Brussel in kaart te brengen, is nog niet operationeel. “Dat is nochtans cruciaal in de strijd tegen buitenlandse inmenging en religieus radicalisme”, stelt Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA).