Valse UPS-koeriers die overval pleegden alweer vrij onder voorwaarden

Brussel Brusselse brandweer rukt uit voor lek aan LPG-voer­tuig op Werkhuizen­kaai

Aan het tankstation op de Werkhuizenkaai in Brussel is momenteel een brandweerinterventie bezig. Dat meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. De brandweerlui zijn er tussengekomen omdat de LPG-tank van een voertuig aan het lekken is.

4 oktober