Valse start op proces rond dodelijke schietpartij

Brussel Spaanse website meldt gruwelijke dood van 52-jarige vrouw uit Barcelona in Brussel: Brusselse politie niet op de hoogte

Volgens de Spaanse nieuwssite Barna Diario is in Brussel enkele dagen geleden het lichaam van een 52-jarige vrouw uit Barcelona in stukken in een koffer teruggevonden. Volgens haar familie was de vrouw naar onze hoofdstad gegaan om een vriendin te bezoeken.

16:51