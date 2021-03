Vaccinatiecentrum op de Heizel krikt capaciteit deze week op: vanaf vrijdag 3.000 prikjes per dag

Het grootste vaccinatiecentrum van het land had aanvankelijk torenhoge ambities: opening op 1 februari, en zo snel mogelijk in de richting van 5.000 prikjes per dag evolueren. Maar het draaide anders uit: de openingsdatum moest uitgesteld worden, het uitnodigingssysteem stotterde, en de federale leveringen haperden. Één maand na de beoogde openingsdatum raakt het centrum nog maar aan 20 procent van zijn geplande dagritme van 5.000 vaccins.

Pfizer

Maar er is beterschap op komst. “Vandaag komen 1.000 mensen langs, morgen 2.000 en vanaf vrijdag schalen we op naar 3.000 per dag”, aldus Anna Melone van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het agentschap dat de coronacrisis in Brussel beheert. Het gaat vanaf morgen ook om Pfizer-vaccins. Tot nu werden enkel AstraZeneca-shots toegediend aan mensen die in Paleis 1 langskwamen.

In de week van 15 maart moeten de deuren van de vaccinatiecentra in Molenbeek, Schaarbeek, Vorst, en Sint-Pieters-Woluwe openen. De week nadien volgen de vaccinatiepunten in Anderlecht, Ukkel, en Sint-Lambrechts-Woluwe - als de vaccinleveringen die timing toelaten, natuurlijk.