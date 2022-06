UZ Brussel krijgt Europese erkenning voor haar behandeling van beroertes

Brussel Nationale actiedag laat zich voelen: slechts één metrolijn bediend in Brussel

Door de actiedag van de vakbonden bij de openbare diensten is in Brussel slechts één van de vier metrolijnen in dienst. Enkel lijn 1 wordt op 31 mei bediend. Dat meldt openbaarvervoermaatschappij MIVB dinsdagochtend via Twitter.

31 mei