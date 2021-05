Uren onderhandelen levert niets op: politie valt woning binnen om gijzeling te beëindigen

Anderlecht Alles gratis: geen utopie, maar werkelijk­heid in Anderlecht­se winkel. “Van geven kan je ook rijker worden”

10 mei Er zijn geen uitzonderingen in de ‘Gratis winkel’ in de Anderlechtse Kuregemwijk: elk item mag je zomaar meenemen zonder er iets voor te betalen. De lokale valuta is er een bedankbriefje. “Met geld kan je alles kopen, maar gewoon blij zijn met wat je hebt geeft soms veel meer voldoening.”