‘Université des Femmes’ houdt expo rond vrouwenrechten in Citizen Corner

De expo handelt voornamelijk over de geschiedenis van het ‘Internationaal Tribunaal voor misdaden tegen vrouwen’, dat zich in 1976 afspeelde in Brussel. Voor de tentoonstelling gingen leden van ‘l’Université des Femmes’ anderhalf jaar op zoek naar documenten en beeldmateriaal bij een 30-tal fondsen en archieven. Het resultaat is te zien in de Citizen Corner in Schaarbeek.