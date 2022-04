Union-supporters trekken zondag door Brusselse straten in ‘zwanzestijl’: “Wat we meemaken is ongelooflijk”

Sint-Gillis/VorstOf seizoensrevelatie Union straks landskampioen wordt of niet: de comeback in hoogste klasse na bijna vijf decennia afwezigheid is sowieso al geslaagd. Zondag viert de Brusselse voetbalploeg haar koppositie in de reguliere competitie met een feestelijke parade door de straten van Sint-Gillis en Vorst in ware ‘zwanzetraditie’. Tegelijkertijd hopen de Unionisten om zoveel mogelijk centen in te zamelen voor de veteraan-supporters van de club zodat ook de fans op leeftijd de thuiswedstrijden van volgend seizoen kunnen bijwonen. “Het wordt een feest met niet te veel sérieux en veel gezelligheid.”