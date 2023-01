Union duidt project aan Bempt: “Nodig voor het voortbestaan van de club”

VorstDe infosessie over het nieuwe stadion van Union was maandag een groot succes. Meer dan 150 buren en supporters schreven zich in. De Club House in het huidige stadion was te klein voor de opkomst, die in twee shiften werd opgesplitst.

“Net zoals ons huidige stadion te klein is voor een leefbare club”, zegt Philippe Bormans, CEO van Union, over de historische kantine. “De afgelopen vijf seizoenen hebben we een verlies geleden van bijna 30 miljoen. Een bedrag dat steeds moet worden bijgepast door onze investeerders.”

Een groter stadion betekent meer middelen, maar toch ziet de club het niet te groot. “Met een capaciteit van 15.000-16.000 kunnen we een gezonde eersteklasser uitbouwen”, aldus Bormans. Hij benadrukte ook dat de club de kostern voor de bouw van het stadion alleen zal dragen.

“Er is geen betere plek in België voor een nieuw stadion op dit formaat”, zegt de CEO over de Bempt, “Het terrein is al juist ingekleurd op het gewestelijk bestemmingsplan. Dat spaart jaren juridisch en politiek werk.” Ook met de mobiliteit zit het snor. “Union-fans gaan graag met het openbaar vervoer, de fiets of zelfs te voet naar het stadion. Parkeerplaats is er in overvloed als we afspraken maken met grote winkels en bedrijven nabij het nieuwe stadion.”

Vragen van omwonenden kon de Union-CEO over het algemeen vlot beantwoorden. “Het wordt een gesloten stadion, dat zal de sfeer binnen houden en de overlast beperken”, zegt hij. Er komt ook geen hotel of concertreeks in het stadion, zoals gevreesd. “De site is te klein om nog uit te breiden. Er zal nooit een stadion voor 30.000 bezoekers komen”, zegt Bormans. “Union heeft dat ook niet nodig.”

De bal ligt nu in het kamp van de gemeente Vorst. Union bracht eerder een bod uit van 3,5 miljoen euro op het terrein in kwestie. De gemeente was afwezig op het infomoment.

