Uniek hotel in hartje Anderlecht: “Eerste hotel waar strips centraal staan”

Hotel Yooma mag gerust uniek in zijn soort genoemd worden. “Het eerste hotel waar het stripverhaal centraal staat en waar anders dan in Brussel?”, vertelt Emmanuelle Servy van hotel Yooma trots. Begin september opende het hotel zijn deuren op het Luchtvaartplein. Wie België (en Brussel) zegt, zegt frieten, wafels, chocolade en...strips. “Wij kiezen in onze hotels voor bepaalde thema’s. Verblijven in onze hotels is meer dan louter een overnachting, het is een ervaring”, aldus Servy.”In Parijs draait ons hotel bijvoorbeeld rond kunst en design, hier rond strips”

Stripfeest

Om de opening van het hotel en het Stripfeest in Brussel (nog tot 10 oktober) te vieren, opende Yooma afgelopen zaterdag de deuren voor het grote publiek. Hierbij konden de mensen een vertoning van de animatiefilm “Daltons on the Run” meepikken, een workshop volgen om dieren te leren tekenen of Morgan Di Salvia, de hoofdredacteur van de stripkrant “Robbedoes” ontmoeten. Ook stonden er signeersessies op het programma.

Trip down to memory lane

Het moet gezegd: het stripconcept sijpelt in heel het hotel, dat zestig kamers telt, door. Het werd dan ook ingericht in samenwerking met de uitgeverijen Dupuis, Dargaud en Le Lombard en de Brusselse boekhandel Multi Bd. Niet minder dan 32 stripfiguren zijn aanwezig in het hotel. Het aangename en verzorgde uiterlijk van het hotel is zeker aantrekkelijk voor volwassenen maar het hoeft niet te verbazen dat ook en vooral veel jongeren en kinderen aangetrokken worden door het concept. Zo is er een speelruimte met De Smurfen voor de alllerkleinsten. Wat Yooma ook onderscheidt van een klassiek hotel is -naast de vele tekeningen op de muren- een leeszaal en een cinemazaal waar de striphelden hun ding doen. Kortom, een trip down to memory lane voor de volwassenen en voor de kinderen een leuke ontmoeting met hun getekende vriendjes. Toch is het doelpubliek van het hotel niet enkel families. “Ook groepen vrienden kunnen hier overnachten aan lage prijzen. Op die manier sparen ze geld over voor hobbys of evenementen”, beklemtoont de directie.