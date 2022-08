Ukkel is grootste gemeente zonder verkeersdode, ook Zaventem kent forse daling van aantal verkeersslachtoffers

In 121 gemeenten in ons land is sinds 2019 geen enkele verkeersdode gevallen. Ukkel hoort daarbij en is meteen ook de grootste gemeente in de lijst. Vorig jaar, in 2021, waren in België op een totaal van 581 gemeenten ook meer dan 300 steden en gemeenten zonder verkeersdoden. “Dat toont dat Vision Zero, het streven naar nul verkeersdoden, geen illusie is”, zegt VIAS.